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Вейналдум – первый игрок, оформивший дубль в полуфинале ЛЧ после выхода на замену
07.05.2019 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Голландец вышел на замену в перерыве и забил на 54-й и 56-й минутах. Он стал первым футболистом, который забил два гола в полуфинале ЛЧ после выхода на замену.
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум отметился дублем в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0, второй тайм, 0:3 – первый матч).
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