Вейналдум – первый игрок, оформивший дубль в полуфинале ЛЧ после выхода на замену

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум отметился дублем в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0, второй тайм, 0:3 – первый матч).

Голландец вышел на замену в перерыве и забил на 54-й и 56-й минутах. Он стал первым футболистом, который забил два гола в полуфинале ЛЧ после выхода на замену.