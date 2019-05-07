ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вейналдум – первый игрок, оформивший дубль в полуфинале ЛЧ после выхода на замену

07.05.2019 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум отметился дублем в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0, второй тайм, 0:3 – первый матч).

Голландец вышел на замену в перерыве и забил на 54-й и 56-й минутах. Он стал первым футболистом, который забил два гола в полуфинале ЛЧ после выхода на замену.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум отметился дублем в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0, второй тайм, 0:3 – первый матч).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Новицкий: «Дембель»? Не готов! Знаю – ничто не вечно, никто не вечен...»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика