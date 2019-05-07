Владимир Новицкий: «Дембель»? Не готов! Знаю – ничто не вечно, никто не вечен...»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский комментатор Владимир Новицкий, который 8 мая отметит 65-летний юбилей, рассказал о встречах с телезрителями.

- Как-то не верится, что это все о вас, Владимир Николаевич. У самого какие ощущения в эти майские дни? Не «дембельский» настрой?

– Дембель? Не готов! Знаю — ничто не вечно, никто не вечен... Приветствую появление молодых комментаторов, хорошо, что у телевизионных болельщиков есть выбор. Осознаю, что моя комментаторская манера не может быть симпатична абсолютно всем телезрителям, но постоянно получаю обратную связь от болельщиков. На улице, в магазинах, на концертах, например, люди подходят, просят фотографироваться вместе, задают вопросы, благодарят за труд, а главное — желают здоровья и творческого долголетия. Хочу воспользоваться случаем и сказать: «Спасибо всем, дорогие телезрители! Мне очень приятна и важна такая поддержка!» —сказал Новицкий.