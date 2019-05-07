Андрей Сидоренко: «Мы уезжаем на чемпионат мира, а нас поливают грязью. Ради чего бороться, за кого бороться?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко недоволен отношением к команде.

«Что мы за нация, если критикуем свою сборную? Мы должны объединится. Мы уезжаем на чемпионат мира, а нас поливают грязью. Как мы должны выигрывать? О чем мы должны спрашивать с них – с ребят этих? Ради чего бороться, за кого бороться?» – сказал Сидоренко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Андрей Сидоренко: «Что мы за нация, если критикуем свою сборную накануне важного турнира?»