ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Сидоренко: «Мы уезжаем на чемпионат мира, а нас поливают грязью. Ради чего бороться, за кого бороться?»

07.05.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко недоволен отношением к команде.

«Что мы за нация, если критикуем свою сборную? Мы должны объединится. Мы уезжаем на чемпионат мира, а нас поливают грязью. Как мы должны выигрывать? О чем мы должны спрашивать с них – с ребят этих? Ради чего бороться, за кого бороться?» – сказал Сидоренко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Андрей Сидоренко: «Что мы за нация, если критикуем свою сборную накануне важного турнира?»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко недоволен отношением к команде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ник Бэйлен: «После того, как в сборной сменился менеджмент, мне стало намного проще приезжать в команду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика