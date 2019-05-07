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Андрей Сидоренко: «Мы уезжаем на чемпионат мира, а нас поливают грязью. Ради чего бороться, за кого бороться?»
07.05.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко недоволен отношением к команде.
«Что мы за нация, если критикуем свою сборную? Мы должны объединится. Мы уезжаем на чемпионат мира, а нас поливают грязью. Как мы должны выигрывать? О чем мы должны спрашивать с них – с ребят этих? Ради чего бороться, за кого бороться?» – сказал Сидоренко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
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Андрей Сидоренко: «Мы уезжаем на чемпионат мира, а нас поливают грязью. Ради чего бороться, за кого бороться?»
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко недоволен отношением к команде.
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