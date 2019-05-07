Ник Бэйлен: «После того, как в сборной сменился менеджмент, мне стало намного проще приезжать в команду»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен рассказал, что был готов приехать в национальную команду при любых раскладах.

«Не важно, куда ехать – в элитный дивизион или в первый. Я бы присоединился к сборной при любых раскладах.

После того, как в сборной сменился менеджмент, мне стало намного проще приезжать в команду. Первый чемпионат я пропустил из-за травмы плеча, потом была история с тренерским штабом минского «Динамо» (команду возглавлял Вудкрофт – прим. Tribuna.com). Я думал, если они не хотят видеть меня в «Динамо», то почему ко мне будет другое отношение в национальной команде. Тот менеджмент рассказывал, что пытались со мной связаться, но это неправда – ни одного звонка. Затем у меня была свадьба. Но в нынешнем году все сложилось правильно», – сказал Бэйлен в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».