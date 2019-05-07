|
Ник Бэйлен: «После того, как в сборной сменился менеджмент, мне стало намного проще приезжать в команду»
07.05.2019 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен рассказал, что был готов приехать в национальную команду при любых раскладах.
«Не важно, куда ехать – в элитный дивизион или в первый. Я бы присоединился к сборной при любых раскладах.
После того, как в сборной сменился менеджмент, мне стало намного проще приезжать в команду. Первый чемпионат я пропустил из-за травмы плеча, потом была история с тренерским штабом минского «Динамо» (команду возглавлял Вудкрофт – прим. Tribuna.com). Я думал, если они не хотят видеть меня в «Динамо», то почему ко мне будет другое отношение в национальной команде. Тот менеджмент рассказывал, что пытались со мной связаться, но это неправда – ни одного звонка. Затем у меня была свадьба. Но в нынешнем году все сложилось правильно», – сказал Бэйлен в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ник Бэйлен: «После того, как в сборной сменился менеджмент, мне стало намного проще приезжать в команду»
Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен рассказал, что был готов приехать в национальную команду при любых раскладах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)