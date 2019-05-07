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Испания не представлена в финале ЛЧ впервые с 2013 года. Клубы Ла Лиги брали трофей 5 раз подряд
08.05.2019 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Финал турнира впервые с 2013 года пройдет без участия испанских команд.
В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах победителем Лиги чемпионов становился мадридский
Соперник
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«Барселона» уступила «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч завершила выступление в турнире.
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