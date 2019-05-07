Испания не представлена в финале ЛЧ впервые с 2013 года. Клубы Ла Лиги брали трофей 5 раз подряд

Источник материала: Tribuna.com

уступила «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч завершила выступление в турнире.

Финал турнира впервые с 2013 года пройдет без участия испанских команд.

В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах победителем Лиги чемпионов становился мадридский . В 2015 году турнир выиграла «Барселона». Также до финала в последние годы дважды доходил «Атлетико».

Соперник определится в паре «Тоттенхэм» – «Аякс» (0:1 – первый матч).