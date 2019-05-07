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Испания не представлена в финале ЛЧ впервые с 2013 года. Клубы Ла Лиги брали трофей 5 раз подряд

08.05.2019 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» уступила «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч завершила выступление в турнире. 

Финал турнира впервые с 2013 года пройдет без участия испанских команд.

В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах победителем Лиги чемпионов становился мадридский «Реал». В 2015 году турнир выиграла «Барселона». Также до финала в последние годы дважды доходил «Атлетико».

Соперник «Ливерпуля» определится в паре «Тоттенхэм» – «Аякс» (0:1 – первый матч).

 
 
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«Барселона» уступила «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч завершила выступление в турнире.
 
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