«Ливерпуль» Клоппа выходит в финал в каждом сезоне еврокубков

Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).

Мерсисайдский клуб пробился в свой третий еврокубковый финал при Юргене Клоппе. При немце «Ливерпуль» не проиграл ни одной двухматчевой еврокубковой серии.

В первый сезон немца «Ливерпуль» дошел до финала Лиги Европы и уступил «Севилье», в следующем – не играл в еврокубках, в сезоне-17/18 уступил в финале Лиги чемпионов «Реалу».

«Ливерпуль», спасибо тебе за этот вечер. Теперь мы снова верим в чудеса