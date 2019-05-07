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«Ливерпуль» Клоппа выходит в финал в каждом сезоне еврокубков
08.05.2019 00:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
Мерсисайдский клуб пробился в свой третий еврокубковый финал при Юргене Клоппе. При немце «Ливерпуль» не проиграл ни одной двухматчевой еврокубковой серии.
В первый сезон немца «Ливерпуль» дошел до финала Лиги Европы и уступил «Севилье», в следующем – не играл в еврокубках, в сезоне-17/18 уступил в финале Лиги чемпионов «Реалу».
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
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