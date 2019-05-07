|
«Ливерпуль» во втором сезоне подряд вышел в финал Лиги чемпионов
08.05.2019 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
Мерсисайдский клуб во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» в финале проиграл мадридскому «Реалу» (1:3).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)