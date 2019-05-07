ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ливерпуль» во втором сезоне подряд вышел в финал Лиги чемпионов

08.05.2019 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).

Мерсисайдский клуб во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов. 

В прошлом сезоне «Ливерпуль» в финале проиграл мадридскому «Реалу» (1:3).

«Ливерпуль», спасибо тебе за этот вечер. Теперь мы снова верим в чудеса

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вейналдум – первый игрок, оформивший дубль в полуфинале ЛЧ после выхода на замену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика