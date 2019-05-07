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Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом»
08.05.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).
Лига чемпионов
1/2 финала
Ответный матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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«Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).
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