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Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом»

08.05.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

Аякс Голландия – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
8 мая, 22.00, «Амстердам Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика ЛЧ

 
 
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«Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (первая игра – 1:0).
 
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