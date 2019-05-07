Дмитрий Лебедев: «Для чемпионата Беларуси по именам брестское «Динамо» – одна из лучших команд»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Городеи» оценил уровень брестского «Динамо» в нынешнем сезоне.

– В следующем туре выезд в . Видели соперника в деле?

– Конечно. Очень классная команда, что еще могу сказать… Подбор исполнителей на высшем уровне. Для чемпионата Беларуси по именам Брест – одна из лучших команд. Смотрел матч с «Минском» – у динамовцев хорошая линия атаки. Тем не менее у каждой команды есть небольшие минусы и, думаю, тренеры укажут на них. Естественно, в Брест приятно ездить и играть при таком количестве зрителей.

Плюс поле там хорошего качества и, скорее всего, температура потеплее, чем у нас. Поэтому ждем этого выезда, едем играть с хорошей командой и надеемся показать наш лучший футбол. Поедем за очками, может быть, не тремя, но одним с таким соперником в гостях неплохо разжиться, – сказал Лебедев.

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