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Открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева пройдет в Глуске 10—12 мая

08.05.2019 — Новости Спорта | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева вновь собирает в Глуске юных спортсменов из Беларуси и России. Участвовать в турнире, который пройдет с 10 по 12 мая, приглашены команды гандболистов 2007—2008 года рождения. В Глуск собираются приехать сборные «СКА-Минск-1» и «СКА-Минск-2», Гомельского центра олимпийского резерва, детско-юношеской спортивной школы при гандбольном клубе «Машека» (Могилёв), Солигорской ДЮСШ, а также гандбольная команда из города Видное Российской Федерации. Само собой, участие в турнире примут и воспитанники Глусской ДЮСШ.

Открытие турнира состоится 10 мая в 14:00, а первая игра пройдет в этот же день, только немного раньше: в 12:30. Приходите на центральный стадион поболеть за наших и приобщиться к спортивному празднику, порадоваться хорошей игре (а что игры будут напряженные и достойные, мы не сомневаемся!).

 
Теги: Минск
 
 
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Открытый турнир по гандболу памяти Сергея Зайцева вновь собирает в Глуске юных спортсменов из Беларуси и России. Участвовать в турнире, который пройдет с 10 по 12...
 
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