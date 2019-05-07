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Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаева – к 1 году 5 месяцам

08.05.2019 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресненский суд Москвы огласил приговор полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.

Суд не изменил квалификацию дела. Кокорин и Мамаев признаны виновными и получили наказание, исходя из мер, предусмотренных статьей 213 «Хулиганство» и 115 «Нанесение легкого вреда здоровью».

Александр Кокорин приговорен в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Павел Мамаев приговорен к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Кирилл Кокорин – в совокупности к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. 

Александр Протасовицкий – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.

Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.

Ранее стало известно, что прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.

 
 
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Пресненский суд Москвы огласил приговор полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
 
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