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Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаева – к 1 году 5 месяцам
08.05.2019 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресненский суд Москвы огласил приговор полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
Суд не изменил квалификацию дела. Кокорин и Мамаев признаны виновными и получили наказание, исходя из мер, предусмотренных статьей 213 «Хулиганство» и 115 «Нанесение легкого вреда здоровью».
Александр Кокорин приговорен в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Павел Мамаев приговорен к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.
Кирилл Кокорин – в совокупности к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.
Александр Протасовицкий – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.
Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам.
Ранее стало известно, что прокурор запросила для Кокорина 1,5 года заключения, для Мамаева – год и 5 месяцев.
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Пресненский суд Москвы огласил приговор полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
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