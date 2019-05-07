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Эстафету огня II Европейских игр встретили в Любляне

08.05.2019 17:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Пламя мира" продолжает путешествие по Европе, эстафету огня II Европейских игр встретили в столице Словении Любляне, сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Огонь II Европейских игр зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. Кроме Словении планируется посетить Национальные олимпийские комитеты Австрии, Словакии, Венгрии, Польши.

В Беларуси эстафета начнет свой путь 12 мая. Факел мультиспортивного форума побывает во всех регионах: в Брестском - 12-17 мая, Гродненском - 18-23 мая, Витебском - 24-29 мая, Могилевском - 30 мая - 4 июня, Гомельском - 5-10 июня, Минском - 11-16 июня.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Далее планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев, которыми станут лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры и искусств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Беларусь получила право на проведение II Европейских игр 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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