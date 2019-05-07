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Шпилевский о вылете из Кубка Казахстана: «Побеждает команда, проигрывает тренер. Я несу ответственность и беру на себя всю вину»

08.05.2019 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский объяснил поражение от «Тобола» (1:5) в четвертьфинале Кубка Казахстана.

«Сложно найти слова после такого поражения. Не знаю, как объяснить, что происходит. В каждой игре мы не можем забить и пропускаем. Ребята переживают, стараются, однако мяч не влетает. Мы опаздывали, не подстраховывали друг друга. У нас было достаточно возможностей забить. Нам не везет. Нам надо дальше работать и верить в то, что мы хотим сделать. Будем дальше работать дальше. Надеемся, что нам фортуна улыбнется.

Побеждает команда, проигрывает тренер. Я несу ответственность и беру на себя всю вину. Есть потенциал у ребят. Им не хватало доверия с прошлыми тренерами. Но мы будем работать. Начало было хорошим, ребята шли вперед. Нам надо много работать.

Мы хотим, чтобы наша черная полоса прервалась. У нас много матчей, это в каждой игре происходит. Болельщики хотят видеть результат. Нам говорить о позитиве трудно. Сейчас не хватает мастерства и фортуны», – сказал Шпилевский.

Отметим, что «Тобол» победил «Кайрат» дважды за три дня – 5 мая костанайцы выиграли в Алматы со счетом 1:0 в матче КПЛ.

Гол Гордейчука помог «Тоболу» разгромить «Кайрат» Шпилевского в 1/4 финала Кубка Казахстана

 
 
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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский объяснил поражение от «Тобола» (1:5) в четвертьфинале Кубка Казахстана.
 
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