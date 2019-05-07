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Гол Гордейчука помог «Тоболу» разгромить «Кайрат» Шпилевского в 1/4 финала Кубка Казахстана
08.05.2019 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче Кубка Казахстана «Тобол» белорусского форварда Михаила Гордейчука разгромил «Кайрат» белорусского тренера Алексея Шпилевского.
Гордейчук сумел отличиться забитым голом.
Кубок Казахстана
1/4 финала, 8 мая
Кайрат – Тобол 1:5 (0:3, 1:2)
Голы: Турысбек 13 (0:1), Федин 25 (0:2), Гордейчук 44 (0:3), Куат автогол 59 (0:4), Нургалиев 86 (0:5), Сарсенов 90+1 (1:5)
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В матче Кубка Казахстана «Тобол» белорусского форварда Михаила Гордейчука разгромил «Кайрат» белорусского тренера Алексея Шпилевского.
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