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Александр Глеб: «Барса» в очередной раз доказала, что это совсем не гостевая команда. Каталонцы могут винить только самих себя»
08.05.2019 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о провале каталонцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра 3:0).
– Что это было?
– Да ничего особенного...
– ???
– «Барса» на выезде всегда выглядела неубедительно. Вчерашняя игра лишнее тому подтверждение. Честно говоря, я думал, что каталонцы уступят в Ливерпуле. Даже был уверен в этом.
– Ничего себе!
– Да. Понимал, что «Ливер» будет иметь шансы и, скорее всего, их реализует. А «Барса» в очередной раз доказала, что это совсем не гостевая команда. Каталонцы могут винить только самих себя.
– Но ведь такое происходит с ними уже второй год подряд. В прошлом сезоне провалились в четвертьфинале в матче с «Ромой»...
– Согласен. Тенденция...
– У команды нет характера? Месси и компания не держат удар?
– Даже не знаю, с чем это связано. И при мне команда тоже спотыкалась на выездах частенько, плохо играла... Не в курсе, почему до сих пор не делается выводов. Жалко... Но все по делу.
– Может быть, все дело в Вальверде?
– Я не стал бы всех собак вешать на него. Все-таки если бы у Вальверде в распоряжении были Хави и Иньеста, ему проще работалось бы (смеется). Ту «Барсу» вообще никто не мог остановить. Сейчас состав не тот, многие к этим каталонцам уже приноровились. В принципе, футбольная философия не изменилась. Контроль мяча. Многое зависит от Месси. Если у Лео что-то не идет, то возникают проблемы...
– К Месси есть претензии по ответной игре?
– Ну как я могу ему что-то предъявлять (смеется). Это лучший игрок мира.
– Лучший?
– Да. Просто вчера не смог себя проявить в полной мере. Многое от него зависело. На мой взгляд, он почему-то действовал очень спокойно. Больше половины встречи ходил пешком... Мало взрывался. Что есть – то есть. Сами виноваты... «Ливерпуль» заслужил финал Лиги чемпионов.
– Но ведь по количеству моментов он не превзошел гостей.
– Согласен. Хозяевам нужно было раскрываться, поэтому у каталонцев появлялись шансы. Но здорово сыграл вратарь! Англичане боролись до конца. Бог их наградил. А «Барса» все-таки не была похожа на себя. Не тот Месси... Ведь он обычно творит на поле, рисует... Не проявил себя. А сейчас в футбол умеют играть все, по крайней мере отбиваться. «Ливерпуль» способен моментально наказывать за оплошности.
– «Золотой мяч» Месси опять не получит?
– Не знаю, не знаю... Будут смотреть на титулы. В этом сезоне есть футболисты, которые себя тоже здорово проявили.
– Например?
– Салах. Он, правда, вчера не играл. Но если круто проявит себя в финале Лиги чемпионов, да еще и станет чемпионом Англии, то почему бы и нет? Возможно, ему дадут эту награду.
– Как «Барса» могла
– Да уж... Очень расхлябано действовали, потеряли концентрацию. Но тут нужно отдать должное хозяевам. Красавцы. Моментально оценили эпизод. Как этот парень подал угловой?1 Как он все это заметил?! Респект, молодцы!
– Клопп – сейчас лучший клубный тренер мира?
– Один из лучших. Мне этот специалист очень нравится. Буду рад, если «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Хотя «Аякс» мне тоже импонирует. Молодая, дерзкая команда! – сказал Глеб «Спорт-Экспрессу».
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Александр Глеб: «Барса» в очередной раз доказала, что это совсем не гостевая команда. Каталонцы могут винить только самих себя»
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о провале каталонцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра...
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