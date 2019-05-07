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Александр Глеб: «Барса» в очередной раз доказала, что это совсем не гостевая команда. Каталонцы могут винить только самих себя»

08.05.2019 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о провале каталонцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра 3:0).

– Что это было?

– Да ничего особенного...

– ???

– «Барса» на выезде всегда выглядела неубедительно. Вчерашняя игра лишнее тому подтверждение. Честно говоря, я думал, что каталонцы уступят в Ливерпуле. Даже был уверен в этом.

– Ничего себе!

– Да. Понимал, что «Ливер» будет иметь шансы и, скорее всего, их реализует. А «Барса» в очередной раз доказала, что это совсем не гостевая команда. Каталонцы могут винить только самих себя.

– Но ведь такое происходит с ними уже второй год подряд. В прошлом сезоне провалились в четвертьфинале в матче с «Ромой»...

– Согласен. Тенденция...

– У команды нет характера? Месси и компания не держат удар?

– Даже не знаю, с чем это связано. И при мне команда тоже спотыкалась на выездах частенько, плохо играла... Не в курсе, почему до сих пор не делается выводов. Жалко... Но все по делу.

– Может быть, все дело в Вальверде?

– Я не стал бы всех собак вешать на него. Все-таки если бы у Вальверде в распоряжении были Хави и Иньеста, ему проще работалось бы (смеется). Ту «Барсу» вообще никто не мог остановить. Сейчас состав не тот, многие к этим каталонцам уже приноровились. В принципе, футбольная философия не изменилась. Контроль мяча. Многое зависит от Месси. Если у Лео что-то не идет, то возникают проблемы...

– К Месси есть претензии по ответной игре?

– Ну как я могу ему что-то предъявлять (смеется). Это лучший игрок мира.

– Лучший?

– Да. Просто вчера не смог себя проявить в полной мере. Многое от него зависело. На мой взгляд, он почему-то действовал очень спокойно. Больше половины встречи ходил пешком... Мало взрывался. Что есть – то есть. Сами виноваты... «Ливерпуль» заслужил финал Лиги чемпионов.

– Но ведь по количеству моментов он не превзошел гостей.

– Согласен. Хозяевам нужно было раскрываться, поэтому у каталонцев появлялись шансы. Но здорово сыграл вратарь! Англичане боролись до конца. Бог их наградил. А «Барса» все-таки не была похожа на себя. Не тот Месси... Ведь он обычно творит на поле, рисует... Не проявил себя. А сейчас в футбол умеют играть все, по крайней мере отбиваться. «Ливерпуль» способен моментально наказывать за оплошности.

– «Золотой мяч» Месси опять не получит?

– Не знаю, не знаю... Будут смотреть на титулы. В этом сезоне есть футболисты, которые себя тоже здорово проявили.

– Например?

– Салах. Он, правда, вчера не играл. Но если круто проявит себя в финале Лиги чемпионов, да еще и станет чемпионом Англии, то почему бы и нет? Возможно, ему дадут эту награду.

– Как «Барса» могла пропустить такой чудовищный четвертый гол?

– Да уж... Очень расхлябано действовали, потеряли концентрацию. Но тут нужно отдать должное хозяевам. Красавцы. Моментально оценили эпизод. Как этот парень подал угловой?1 Как он все это заметил?! Респект, молодцы!

– Клопп – сейчас лучший клубный тренер мира?

– Один из лучших. Мне этот специалист очень нравится. Буду рад, если «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Хотя «Аякс» мне тоже импонирует. Молодая, дерзкая команда! – сказал Глеб «Спорт-Экспрессу».

 
 
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о провале каталонцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра...
 
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