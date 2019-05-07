ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект Лиги чемпионов от УЕФА с 2024 года: 4 группы по 8 команд, повышение и понижение в классе

08.05.2019 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Представители УЕФА провели встречу в Ньоне с людьми из Ассоциации европейских клубов (ECA) и озвучили новый проект Лиги чемпионов.

Турнир в новом формате должен стартовать в 2024 году. Ожидается, что на групповом этапе будет четыре группы по 8 команд. Это позволит увеличить количество матчей в еврокубках.

Проект не предполагает проведение матчей по выходным. Против этого выступают представители национальных чемпионатов.

Если новый формат будет утвержден, то пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В обновленном турнире также возможно повышение и понижение в классе.

Новая схема ЛЧ от Аньелли: это почти Суперлига, которая может прибить АПЛ

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители УЕФА провели встречу в Ньоне с людьми из Ассоциации европейских клубов (ECA) и озвучили новый проект Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб: «Барса» в очередной раз доказала, что это совсем не гостевая команда. Каталонцы могут винить только самих себя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика