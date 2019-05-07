Проект Лиги чемпионов от УЕФА с 2024 года: 4 группы по 8 команд, повышение и понижение в классе

Источник материала: Tribuna.com

Представители УЕФА провели встречу в Ньоне с людьми из (ECA) и озвучили новый проект Лиги чемпионов.

Турнир в новом формате должен стартовать в 2024 году. Ожидается, что на групповом этапе будет четыре группы по 8 команд. Это позволит увеличить количество матчей в еврокубках.

Проект не предполагает проведение матчей по выходным. Против этого выступают представители национальных чемпионатов.

Если новый формат будет утвержден, то пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В обновленном турнире также возможно повышение и понижение в классе.

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