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Маурисио Почеттино: «Потрясающие эмоции. Спасибо, футбол. Лукас – супергерой»
09.05.2019 01:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал об эмоциях после ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).
«Трудно говорить, потрясающие эмоции. Спасибо, футбол. Такие эмоции без футбола невозможны. Трудно описать это словами. Спасибо всем, кто в нас верил.
Мои игроки – герои. В прошлом сезоне я всем говорил, что эта группа футболистов – герои. Они невероятно провели второй тайм.
Продемонстрировали, что мы любим спорт, футбол. Невообразимо. Было так круто наблюдать за этой игрой.
Очень тяжело конкурировать на этом уровне. Я благодарен, что мне повезло быть тренером, быть в футболе и переживать такое. Все герои, но Лукас Моура – супергерой (бразилец сделал хет-трик – прим. ).
Я хочу вспомнить о своей семье. Это награда для них», – сказал Почеттино.
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал об эмоциях после ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).
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