Маурисио Почеттино: «Потрясающие эмоции. Спасибо, футбол. Лукас – супергерой»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал об эмоциях после ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2).

«Трудно говорить, потрясающие эмоции. Спасибо, футбол. Такие эмоции без футбола невозможны. Трудно описать это словами. Спасибо всем, кто в нас верил.

Мои игроки – герои. В прошлом сезоне я всем говорил, что эта группа футболистов – герои. Они невероятно провели второй тайм.

Продемонстрировали, что мы любим спорт, футбол. Невообразимо. Было так круто наблюдать за этой игрой.

Очень тяжело конкурировать на этом уровне. Я благодарен, что мне повезло быть тренером, быть в футболе и переживать такое. Все герои, но Лукас Моура – супергерой (бразилец сделал хет-трик – прим. ).

Я хочу вспомнить о своей семье. Это награда для них», – сказал Почеттино.

«Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ, хотя год никого не покупал. Как Почеттино это делает?