«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – первый с 2008 года и второй в истории английский финал ЛЧ

Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов-2018/19.

Это первый с 2008 года и второй в истории турнира английский финал.

В 2008 году в Москве, на стадионе «Лужники», играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, по пенальти – 6:5).

Английский финал также был в Кубке УЕФА-1971/72, когда «Тоттенхэм» выиграл у «Вулверхэмптона» (2:1, 1:1).

Финал между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».