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«Тоттенхэм» впервые вышел в финал Лиги чемпионов

09.05.2019 00:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Тоттенхэм» победил «Аякс» в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2, первая игра – 0:1).

Лондонский клуб впервые в истории сыграет в финале Кубка / Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» может выиграть еврокубок в четвертый раз в истории. Команда брала Кубок УЕФА (1972, 1984) и Кубок обладателей кубков (1963).

В финале турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ, хотя год никого не покупал. Как Почеттино это делает?

 
 
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«Тоттенхэм» победил «Аякс» в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2, первая игра – 0:1).
 
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⚔️ «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде 1 июня
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