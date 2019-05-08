«Тоттенхэм» впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

победил «Аякс» в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2, первая игра – 0:1).

Лондонский клуб впервые в истории сыграет в финале Кубка / Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» может выиграть еврокубок в четвертый раз в истории. Команда брала Кубок УЕФА (1972, 1984) и Кубок обладателей кубков (1963).

В финале турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ, хотя год никого не покупал. Как Почеттино это делает?