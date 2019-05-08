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«Тоттенхэм» впервые вышел в финал Лиги чемпионов
09.05.2019 00:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лондонский клуб впервые в истории сыграет в финале Кубка / Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» может выиграть еврокубок в четвертый раз в истории. Команда брала Кубок УЕФА (1972, 1984) и Кубок обладателей кубков (1963).
В финале турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
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«Тоттенхэм» победил «Аякс» в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2, первая игра – 0:1).
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