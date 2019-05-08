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⚔️ «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде 1 июня
09.05.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Определились финалисты Лиги чемпионов-2018/19.
В матче за трофей сыграют
Мерсисайдцы по сумме двух матчей прошли «Барселону» (0:3, 4:0), а «Тоттенхэм» переиграл «Аякс» (0:1, 3:2).
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
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Определились финалисты Лиги чемпионов-2018/19.
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