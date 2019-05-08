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Моура – 5-й автор хет-трика в 1/2 финала ЛЧ после Роналду, Олича, Левандовского и Дель Пьеро

09.05.2019 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура сделал хет-трик в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2), забив победный гол на 96-й минуте.

26-летний бразилец стал всего пятым футболистом, забившим трижды в одной игре на стадии полуфинала.

До Моуры хет-трики в 1/2 финала турнира оформляли Алессандро Дель Пьеро, Ивица Олич, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.

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Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура сделал хет-трик в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2), забив победный гол на 96-й минуте.
 
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