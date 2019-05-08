Моура – 5-й автор хет-трика в 1/2 финала ЛЧ после Роналду, Олича, Левандовского и Дель Пьеро

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Лукас Моура сделал хет-трик в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с (3:2), забив победный гол на 96-й минуте.

26-летний бразилец стал всего пятым футболистом, забившим трижды в одной игре на стадии полуфинала.

До Моуры хет-трики в 1/2 финала турнира оформляли , Ивица Олич, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.

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