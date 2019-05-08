The Guardian: Месси расплакался в раздевалке «Энфилда» после вылета «Барселоны» из ЛЧ

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Барселоны» не смог сдержать слез после разгрома (0:4) от «Ливерпуля» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:0) и вылета из турнира.

По информации The Guardian, по окончании игры на «Энфилде» аргентинец расплакался в раздевалке команды.

Позже Месси был вынужден пройти допинг-контроль, а в аэропорту группа фанатов «Барселоны» упрекнула нападающего в вылете из Лиги чемпионов.