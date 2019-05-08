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The Guardian: Месси расплакался в раздевалке «Энфилда» после вылета «Барселоны» из ЛЧ
09.05.2019 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Барселоны»
По информации The Guardian, по окончании игры на «Энфилде» аргентинец расплакался в раздевалке команды.
Позже Месси
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