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The Guardian: Месси расплакался в раздевалке «Энфилда» после вылета «Барселоны» из ЛЧ

09.05.2019 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать слез после разгрома (0:4) от «Ливерпуля» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:0) и вылета из турнира.

По информации The Guardian, по окончании игры на «Энфилде» аргентинец расплакался в раздевалке команды.

Позже Месси был вынужден пройти допинг-контроль, а в аэропорту Ливерпуля группа фанатов «Барселоны» упрекнула нападающего в вылете из Лиги чемпионов.

 
 
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать слез после разгрома (0:4) от «Ливерпуля» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:0) и вылета из...
 
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