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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 5-е матчи. «Милуоки» завершил серию с «Бостоном», «Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Хьюстоном»
09.05.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня прошли пятые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
«Милуоки» на своей площадке завершил серию с «Бостоном» (3-1). «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» (2-2).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Пятые матчи
«Милуоки» ведет в серии – 4-1
В серии ничья – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 5-е матчи. «Милуоки» завершил серию с «Бостоном», «Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Хьюстоном»
Сегодня прошли пятые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
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