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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 5-е матчи. «Милуоки» завершил серию с «Бостоном», «Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Хьюстоном»

09.05.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня прошли пятые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.

«Милуоки» на своей площадке завершил серию с «Бостоном» (3-1). «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» (2-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятые матчи

Милуоки – Бостон 116:91 (22:19, 30:20, 28:23, 36:29)
Дата проведения
9 мая, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика

«Милуоки» ведет в серии – 4-1

Голден Стэйт – Хьюстон 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)
Дата проведения
9 мая, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика

В серии ничья – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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