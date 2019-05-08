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Хет-трик Лукаса Моуры вывел "Тоттенхэм" в английский финал Лиги чемпионов

09.05.2019 00:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Фото официального Twitter-аккаунта "Тоттенхема"
Фото официального Twitter-аккаунта "Тоттенхема"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Тоттенхэма" вслед за "Ливерпулем" стали финалистами Лиги чемпионов, победив по сумме двух полуфинальных матчей голландский "Аякс" - 0:1 (дома) и 3:2 (в гостях), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, "Аякс" вышел вперед на 5-й минуте после точного удара Маттейса де Лигта, а еще через полчаса Хаким Зиеш забил второй гол. Казалось, что гостям уже не суждено выправить положение, ведь общий счет стал 3:0 в пользу чемпионов Нидерландов, но после перерыва "шпоры" сумели добиться нужного результата. Героем встречи стал бразильский полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура, который оформил хет-трик. Свои первые мячи он забил на 55-й и 59-й минутах игры, а решающий гол провел на 6-й компенсированной минуте второго тайма. Благодаря большему количеству мячей, забитых на чужом поле, в финал вышли подопечные аргентинского тренера Маурисио Почеттино, который возглавляет лондонский клуб на протяжении 5 лет.

Таким образом, 1 июня решающий поединок Лиги чемпионов на мадридском стадионе "Метрополитано" будет чисто английским - "Ливерпуль" против "Тоттенхэма".

В финале прошлого сезона футболисты "Ливерпуля" уступили мадридскому "Реалу" со счетом 1:3.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Тоттенхэма" вслед за "Ливерпулем" стали финалистами Лиги чемпионов, победив по сумме двух полуфинальных матчей...
 
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