Дмитрий Селюк: «У Шпилевского есть хоть грамм мужского достоинства, чтобы уйти в отставку и не подставлять такой великий клуб?»

Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Дмитрий Селюк призвал главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского уйти в отставку.

«Кайрат» – «Тобол» – 1:5. Газзаев дважды унизил Шпилевского (Мамсика) в Алма-Ате. Вопрос: у Мамсика есть хоть грамм мужского достоинства? Чтобы уйти в отставку и своей некомпетентностью и непрофессионализмом не подставлять такой великий клуб, как «Кайрат», и не позорить их болельщиков», – написал Селюк в своем Твиттере .

Напомним, что вчера Тобол» разгромил «Кайрат» в 1/4 Кубка Казахстана (5:1).

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