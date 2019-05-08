ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Селюк: «У Шпилевского есть хоть грамм мужского достоинства, чтобы уйти в отставку и не подставлять такой великий клуб?»

09.05.2019 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Дмитрий Селюк призвал главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского уйти в отставку.

«Кайрат» – «Тобол» – 1:5. Газзаев дважды унизил Шпилевского (Мамсика) в Алма-Ате. Вопрос: у Мамсика есть хоть грамм мужского достоинства? Чтобы уйти в отставку и своей некомпетентностью и непрофессионализмом не подставлять такой великий клуб, как «Кайрат», и не позорить их болельщиков», – написал Селюк в своем Твиттере.

Напомним, что вчера Тобол» разгромил «Кайрат» в 1/4 Кубка Казахстана (5:1).

Селюк о Шпилевском: «Как тренер может спрашивать с игроков, когда внутри команды его называют «мамсик»?»

«Кайрат» уложили в Кубке – помог Гордейчук. Шпилевский взял вину на себя

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный агент Дмитрий Селюк призвал главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского уйти в отставку.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 5-е матчи. «Милуоки» завершил серию с «Бостоном», «Голден Стэйт» вышел вперед в серии с «Хьюстоном»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика