ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» в гостях у «Валенсии», «Челси» сыграет с «Айнтрахтом»

09.05.2019 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.

«Арсенал» в гостях сыграет с «Валенсией», «Челси» примет «Айнтрахт».

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

Валенсия Испания – Арсенал Англия
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:3

Челси Англия – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Лиги Европы

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Шевченко: «Странно, что Плэтт находит работу в серьезных клубах. Его золотые годы в минском «Динамо» давно позади»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика