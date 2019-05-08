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Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» в гостях у «Валенсии», «Челси» сыграет с «Айнтрахтом»
09.05.2019 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.
«Арсенал» в гостях сыграет с «Валенсией»,
Лига Европы
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч: 1:3
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.
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