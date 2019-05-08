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Алексей Шевченко: «Странно, что Плэтт находит работу в серьезных клубах. Его золотые годы в минском «Динамо» давно позади»

09.05.2019 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный российский журналист Алексей Шевченко считает, что для Джефф Плэтт не является серьезным усилением для «Автомобилиста».

Плэтт перешел в «Автомобилист»

«Автомобилист» продолжает немного удивлять в это межсезонье. Казалось, что у клуба есть деньги, есть желание повторить успешный сезон, а новички пока не убеждают. Белорус Джефф Плэтт последние два сезона играл плохо. И если довольно невзрачный хоккей в ЦСКА можно было объяснить ротацией, ведь он провел 28 матчей (хотя и 8+3) довольно неплохо, то в «Йокерите» хоккеист переводился и в четвертое звено. Он был не очень-то и заметен. Да и вообще странно, что этот форвард находит работу в серьезных клубах. Его золотые годы в минском «Динамо» давно позади.

Он, конечно, будет играть во втором звене клуба из Екатеринбурга, но достоин ли он его, большой вопрос. Да, Плэтт не считается легионером в КХЛ, а это большой плюс для клуба. То есть иностранцев еще можно искать», – написал Шевченко.

 

 
 
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Известный российский журналист Алексей Шевченко считает, что для Джефф Плэтт не является серьезным усилением для «Автомобилиста».
 
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