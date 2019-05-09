Баскетбол: пять интересных фактов

Источник материала:

Баскетбол — один из самых известных в мире видов спорта. Весь земной шар с наслаждением следит за играми чемпионата НБА. Мы хотим рассказать о 5 самых интересных фактах, связанных с этой замечательной игрой.

1. Зал славы баскетбола

Зал славы баскетбола был создан в 1959 году. Находится на родине баскетбола — в штате Массачусетс. Зал славы носит имя Джеймса Нейсмита. Здесь показана история этого вида спорта, биографии самых известных баскетболистов, есть много фотографий и наград. Ежегодно в Зал славы принимают новых баскетболистов на специальных спортивных сессиях. На данный момент здесь 313 фамилий великих спортсменов прошлого и современности. В Зал славы принимают не только спортсменов, но и тренеров и функционеров. В начале Зал славы баскетбола представлял собой совсем крохотное помещение, но затем были проведены две крупные реконструкции. В середине 1980-х годов Зал славы баскетбола признал большой вклад женщин в дело развития и популяризации баскетбола. Большое место в музее уделено Майклу Джордану, который внес огромный вклад в достижение апогея популярности баскетбола в мире. В 2000 году Зал славы получил третье по счету помещение. В большом здании располагается крупнейший в мире музей, в котором в 2009 году было отпраздновано 50-летие Зала славы баскетбола. Сейчас это сорок тысяч квадратных метров музея спорта, настоящий храм игры.

2. Единая лига ВТБ

Учрежденный банком ВТБ и Федерацией баскетбола страны турнир под названием «Единая лига ВТБ» с 2008 года стал соревнованием для самых лучших клубов России, постсоветского пространства и даже Европы. Турнир показывают на спортивном канале «Матч-ТВ» и рейтинги у соревнования очень высокие. По результатам исследования в 2018 году Единая лига ВТБ стала вторым по рейтингу баскетбольным соревнованием в Европе. Почётным Президентом Лиги является Сергей Иванов. Самые сильные баскетболисты турнира участвуют в ежегодном Матче всех звезд. Больше всего трофеев завоевал московский ЦСКА (9 из 10 проведенных на начало 2019 года чемпионатов). Лишь в сезоне 2010-2011 чемпионом стал другой клуб — подмосковные «Химки». В начале 2019 года у Единой лиги ВТБ появился свой Зал славы. Ежегодно присуждаются призы лучшему снайперу турнира, тренеру года, MVP «регулярки» и плей-офф, лучшему по игре в защите, лучшему молодому игроку и т. д. По правилам соревнований, лучший отечественный клуб по итогам турнира объявляется чемпионом России. Из иностранных команд, участвующих в Единой лиге, наибольший интерес вызывают игры «Цмоки-Минск», «Жальгирис» и «Астана». За историю турнира за медали боролись всегда только российские команды. Турнир стал русским ответом чемпионату НБА.

3. Рост баскетболиста

Обязательное наличие высокого роста для баскетболиста является стереотипом. Развеять миф, связанный с тем, что только двухметровые люди могут забрасывать мячи в кольцо, поможет следующий факт. В Америке играл спортсмен Богз Магси. Его рост был всего 1,6 метра. Но несмотря на это, он отлично забрасывал мячи в корзину и сделал успешную карьеру в баскетболе. В настоящее время в самой сильной баскетбольной лиге — НБА — выступают много баскетболистов, рост которых всего от 165 до 170 сантиметров. Но все же очевиден факт, что баскетболисты — самые высокие спортсмены. Так, у ливийского баскетболиста Сулеймана Али Нашун был рост 245 сантиметров. Сейчас самым длинным профессиональным баскетболистом считается суданский игрок Мануте Бол (рост в 231 сантиметр).

4. Криптовалюта в баскетболе

Стремительный рост криптовалют не оставил без внимания и баскетбольные команды. Так, «Сакраменто Кингз», представитель Тихоокеанского дивизиона NBA, еще в 2014 году стали первой командой, которая предоставила возможность фанатам покупать билеты на домашние матчи в криптовалюте Bitcoin. Если же болельщики захотят сделать ставку на свой любимый клуб, тогда поможет спортивный сайт биткойнов Sportsbet.io.

5. «Движение вверх!»

Про баскетбол снято немало интересных фильмов, многие из них сняты на основе реальных событий. Российская спортивная драма «Движение вверх» является шедевром отечественного кинематографа. Фильм про выдающуюся победу советских баскетболистов над самой лучшей в мире американской сборной собрал рекордные для российского кинопроката три миллиарда рублей. Картина повествует о событиях 1972 года. В этом году в Мюнхене состоялась летняя Олимпиада. Баскетбол и тогда, и сейчас является олимпийским видом спорта. Американцы в баскетболе на тот момент не имели равных на всех предыдущих Олимпийских играх и всегда выигрывали медали высшей пробы. А в советской сборной было немало проблем, поэтому произошла смена тренера. Фильм рассказывает о том, как новый амбициозный тренер сборной СССР по баскетболу поставил цель — выиграть олимпийское золото. В начале в это никто не верил: ни болельщики, ни спортивные чиновники, ни сами игроки. Но главный тренер, которого сыграл Владимир Машков, шаг за шагом шел к заветной цели. И вот решающий матч. Как и ожидалось, в финале столкнулись американские и советские баскетболисты. Перед финалом в Мюнхене состоялся страшный теракт, унесший много человеческой жизни. Поэтому решающий матч был на грани срыва, но все же состоялся. Почти половина фильма — это реконструкция событий того матча, в котором баскетболисты сборной США были почти весь матч в роли догоняющих. Но на последних секундах они вырвались вперед. Казалось, что у них очередной завоеванный титул. Но была ошибка судьи, и советским баскетболистам добавили три секунды к матчу. И за эти три секунды они сотворили чудо и одержали самую великую победу в истории отечественного баскетбола. 51-50 — таков финальный счет. Фильм художественный, поэтому частично есть и вымысел, который касается придуманной любовной линии героев, истории с предательством одного из баскетболистов и т. д. Но фильм вызвал самые восторженные отзывы.