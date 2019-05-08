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Гордейчук вошел в символический «Клуб-100»

09.05.2019 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вчера нападающий «Тобола» Михаил Гордейчук в четвертьфинале Кубка Казахстана забил на 44-й минуте в ворота «Кайрата» (5:1). Этот мяч оказался сотым для футболиста на высшем уровне. 

Гордейчук стал 23-м членом так называемого «Клуба-100». А лидируют в нем Роман Василюк — 258 голов, Валерий Стрипейкис — 219 и Виталий Родионов — 206.

 
 
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Вчера нападающий «Тобола» Михаил Гордейчук в четвертьфинале Кубка Казахстана забил на 44-й минуте в ворота «Кайрата» (5:1).
 
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