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Гордейчук вошел в символический «Клуб-100»
09.05.2019 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера нападающий «Тобола» Михаил Гордейчук в четвертьфинале Кубка Казахстана забил на 44-й минуте в ворота «Кайрата» (5:1). Этот мяч оказался сотым для футболиста на высшем уровне.
Гордейчук стал 23-м членом так называемого «Клуба-100». А лидируют в нем Роман Василюк — 258 голов, Валерий Стрипейкис — 219 и Виталий Родионов — 206.
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Вчера нападающий «Тобола» Михаил Гордейчук в четвертьфинале Кубка Казахстана забил на 44-й минуте в ворота «Кайрата» (5:1).
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