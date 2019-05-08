Гордейчук вошел в символический «Клуб-100»

Источник материала: Tribuna.com

Вчера нападающий «Тобола» Михаил Гордейчук в четвертьфинале Кубка Казахстана забил на 44-й минуте в ворота «Кайрата» (5:1). Этот мяч оказался сотым для футболиста на высшем уровне.

Гордейчук стал 23-м членом так называемого «Клуба-100». А лидируют в нем Роман Василюк — 258 голов, Валерий Стрипейкис — 219 и Виталий Родионов — 206.