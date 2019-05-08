|
Шевченко о Буйницком: «У минского «Динамо» полно внутренних проблем, которые мешают раскрыться талантам»
09.05.2019 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный российский эксперт Алексей Шевченко поделился мнением о новичке магнитогорского «Металлурга» Дмитрии Буйницком.
«Еще одним новичком «Магнитки» стал белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий. Про то, что у этого игрока много предложений из России было известно давно. Возможно, он действительно талантлив, просто в Минске это разглядеть трудно, так как у «Динамо» полно внутренних проблем, которые мешают раскрыться талантам. Он молод, но на чемпионат мира не поехал из-за травмы. А там была бы хорошая возможность посмотреть на его потенциал», – сказал Шевченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шевченко о Буйницком: «У минского «Динамо» полно внутренних проблем, которые мешают раскрыться талантам»
Известный российский эксперт Алексей Шевченко поделился мнением о новичке магнитогорский «Металлурга» Дмитрии Буйницком.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)