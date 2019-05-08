ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерство спорта и туризма Беларуси актуализировало список спортсменов-кандидатов на участие во II Европейских играх

09.05.2019 — Новости Спорта | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Министерство спорта и туризма Беларуси актуализировало список спортсменов-кандидатов на участие во II Европейских играх

В данный список включены 37 спортсменов Гродненской области.

Приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь С.В. Ковальчука от 19 марта 2019 года № 141 утвержден актуализированный список спортсменов-кандидатов на участие во II Европейских играх 2019 года в Республике Беларусь, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.

Данный список насчитывает 269 спортсменов, которые ведут целенаправленную подготовку к данным соревнованиям.

Напомним, что в программу Игр включены 22 вида спорта: бокс, спортивная акробатика, аэробика, бадминтон, баскетбол 3х3, борьба вольная, борьба женская, борьба греко-римская, велосипедный спорт, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, прыжки на батуте, самбо, стрельба пулевая, стрельба из лука, стрельба стендовая, теннис настольный и футбол пляжный.

В общий список кандидатов включены и спортсмены Гродненщины, их насчитывается 37 человек по 14 видам спорта. Наиболее широкое представительство в спортивных единоборствах: борьба вольная 5 человек, борьба греко-римская – 4, дзюдо – 4, самбо – 2. «Королеву спорта» – легкую атлетику, так же как и стрельбу пулевую представляют по 3 спортсмена. Помимо этого по одному – два спортсмена-кандидата на участие в Играх имеют такие виды спорта как: бокс (1), велосипедный спорт (2), гимнастика спортивная (2), гимнастика художественная (1), гребля на байдарках и каноэ (2), прыжки на батуте (2). В игровых видах спорта (баскетбол 3х3 и пляжный футбол) планируются для участия в составе национальных команд 2 и 4 спортсмена соответственно.

Наиболее именитые в данном списке среди гродненцев – Ибрагим Саидов (бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Бразилии по вольной борьбе), его коллеги по виду спорта – Али Шабанов, Александр Гуштын, представители классического стиля борьбы – Радик Кулиев, Сослан Дауров, Александр Грабовик, Павел Лях. В велосипедном спорте, чемпион мира в скретче, уроженец Гродно – Евгений Королек. Среди гребцов всем известный воспитанник мостовской школы гребли – Олег Юреня, и молодая, но уже успевшая зарекомендовать себя во взрослом спорте – слонимчанка Алина Свита. Имеются надежды на успешное выступление еще двух представителей единоборств – Вадима Шоки (дзюдо) и Евгения Кармильчика (бокс).

В легкой атлетике Гродненскую область представят молодые, перспективные спортсмены – Игорь Зубко, Ян Слома и Александр Линник. Напомним, что программа проведения соревнований по легкой атлетике значительно отличается от олимпийской программы, не включены многие дисциплины, в которых представители принеманского края являются основными конкурентами для завоевания медалей в Европе и мире.

Спортивная общественность будет внимательно следить за успехами спортсменов, которые порадовали нас медалями на I Европейских играх в Баку (Азербайджан) – Татьяна Мацко, чемпионка по самбо, Виталий Бубнович – чемпион и бронзовый призер по стрельбе пулевой, Сослан Дауров, серебряный призер по борьбе греко-римской, Олег Юреня – бронзовый призер по гребле на байдарках и каноэ. Напомним, что на первых Евроиграх было завоевано 7 медалей.

www.oblsport.grodno.by

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В данный список включены 37 спортсменов Гродненской области. Приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь С.В. Ковальчука от 19 марта
 
Новости дня
Новости спорта
 
Костяк игроков «Баварии» недоволен работой с Ковачем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика