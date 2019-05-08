Министерство спорта и туризма Беларуси актуализировало список спортсменов-кандидатов на участие во II Европейских играх

Источник материала: Полымя





В данный список включены 37 спортсменов Гродненской области.

Приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь С.В. Ковальчука от 19 марта 2019 года № 141 утвержден актуализированный список спортсменов-кандидатов на участие во II Европейских играх 2019 года в Республике Беларусь, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.

Данный список насчитывает 269 спортсменов, которые ведут целенаправленную подготовку к данным соревнованиям.

Напомним, что в программу Игр включены 22 вида спорта: бокс, спортивная акробатика, аэробика, бадминтон, баскетбол 3х3, борьба вольная, борьба женская, борьба греко-римская, велосипедный спорт, гимнастика спортивная, гимнастика художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, прыжки на батуте, самбо, стрельба пулевая, стрельба из лука, стрельба стендовая, теннис настольный и футбол пляжный.

В общий список кандидатов включены и спортсмены Гродненщины, их насчитывается 37 человек по 14 видам спорта. Наиболее широкое представительство в спортивных единоборствах: борьба вольная 5 человек, борьба греко-римская – 4, дзюдо – 4, самбо – 2. «Королеву спорта» – легкую атлетику, так же как и стрельбу пулевую представляют по 3 спортсмена. Помимо этого по одному – два спортсмена-кандидата на участие в Играх имеют такие виды спорта как: бокс (1), велосипедный спорт (2), гимнастика спортивная (2), гимнастика художественная (1), гребля на байдарках и каноэ (2), прыжки на батуте (2). В игровых видах спорта (баскетбол 3х3 и пляжный футбол) планируются для участия в составе национальных команд 2 и 4 спортсмена соответственно.

Наиболее именитые в данном списке среди гродненцев – Ибрагим Саидов (бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Бразилии по вольной борьбе), его коллеги по виду спорта – Али Шабанов, Александр Гуштын, представители классического стиля борьбы – Радик Кулиев, Сослан Дауров, Александр Грабовик, Павел Лях. В велосипедном спорте, чемпион мира в скретче, уроженец Гродно – Евгений Королек. Среди гребцов всем известный воспитанник мостовской школы гребли – Олег Юреня, и молодая, но уже успевшая зарекомендовать себя во взрослом спорте – слонимчанка Алина Свита. Имеются надежды на успешное выступление еще двух представителей единоборств – Вадима Шоки (дзюдо) и Евгения Кармильчика (бокс).

В легкой атлетике Гродненскую область представят молодые, перспективные спортсмены – Игорь Зубко, Ян Слома и Александр Линник. Напомним, что программа проведения соревнований по легкой атлетике значительно отличается от олимпийской программы, не включены многие дисциплины, в которых представители принеманского края являются основными конкурентами для завоевания медалей в Европе и мире.

Спортивная общественность будет внимательно следить за успехами спортсменов, которые порадовали нас медалями на I Европейских играх в Баку (Азербайджан) – Татьяна Мацко, чемпионка по самбо, Виталий Бубнович – чемпион и бронзовый призер по стрельбе пулевой, Сослан Дауров, серебряный призер по борьбе греко-римской, Олег Юреня – бронзовый призер по гребле на байдарках и каноэ. Напомним, что на первых Евроиграх было завоевано 7 медалей.

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