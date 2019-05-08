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Костяк игроков «Баварии» недоволен работой с Ковачем
09.05.2019 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Некоторые футболисты «Баварии» недовольны работой с главным тренером
По информации Sport Bild, в Мюнхене есть костяк игроков, которых не устраивает развитие команды под руководством 47-летнего хорвата.
Команда также сыграет в финале Кубка Германии, соперником будет «РБ Лейпциг».
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Некоторые футболисты «Баварии» недовольны работой с главным тренером Нико Ковачем.
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