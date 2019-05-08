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Костяк игроков «Баварии» недоволен работой с Ковачем

09.05.2019 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Некоторые футболисты «Баварии» недовольны работой с главным тренером Нико Ковачем.

По информации Sport Bild, в Мюнхене есть костяк игроков, которых не устраивает развитие команды под руководством 47-летнего хорвата.

«Бавария» в дебютном сезоне при Коваче лидирует в буедеслиге за два тура до конца чемпионата, опережая «Боруссию» Д на 4 очка.

Команда также сыграет в финале Кубка Германии, соперником будет «РБ Лейпциг».

 
 
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Некоторые футболисты «Баварии» недовольны работой с главным тренером Нико Ковачем.
 
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