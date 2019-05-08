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Александр Овечкин: «День Победы – главный праздник в России. Отдаем честь людям, которые воевали за страну, низкий им поклон»
09.05.2019 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий сборной России Александр Овечкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Ранее игроки, тренерский штаб и персонал сборной возложили венки к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам.
«Всем ветеранам вокруг нас спасибо за жизнь, которую они нам подарили. Это главный праздник в нашей стране. Каждое подобное мероприятие для нас важно.
Мы отдаем честь тем людям, которые воевали за нашу страну. Вы знаете, сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий им поклон», – сказал Овечкин.
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Александр Овечкин: «День Победы – главный праздник в России. Отдаем честь людям, которые воевали за страну, низкий им поклон»
Нападающий сборной России Александр Овечкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
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