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Ракитича сфотографировали улыбающимся на ярмарке в Севилье после поражения от «Ливерпуля». «Барса» недовольна

09.05.2019 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич посетил Севильскую ярмарку после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Хавбек воспользовался двухдневным отдыхом, который предоставили команде после этой игры.

На мероприятии Ракитича с улыбкой на лице сфотографировали вместе с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо, который выложил фото в соцсети, но затем удалил.

Правление «Барселоны» разозлилось на Ракитича в связи с этой фотографией, поскольку на опубликованном фото игрок запечатлен улыбающимся после крупного поражения.

Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год.

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