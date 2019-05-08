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Ракитича сфотографировали улыбающимся на ярмарке в Севилье после поражения от «Ливерпуля». «Барса» недовольна
09.05.2019 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич посетил Севильскую ярмарку после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Хавбек воспользовался двухдневным отдыхом, который предоставили команде после этой игры.
На мероприятии Ракитича с улыбкой на лице сфотографировали вместе с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо, который выложил фото в соцсети, но затем удалил.
Правление «Барселоны» разозлилось на Ракитича в связи с этой фотографией, поскольку на опубликованном фото игрок запечатлен улыбающимся после крупного поражения.
Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год.
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