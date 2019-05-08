|
Савилов ответил Третьяку: «Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям ЧМ»
09.05.2019 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ Геннадий Савилов направил
«Позравляю вас и всю вашу огромную хоккейную семью с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы были рядом все эти годы, искренне сопереживали и помогали друг другу, желали добра и счастья.
От всей души желаем вам праздничного настроения и побед в стартующем завтра в Словакии чемпионате мира. Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям и придадут новый мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта», – говорится в письме.
Напомним, что ранее президент ФХР Владислав Третьяк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Савилов ответил Третьяку: «Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям ЧМ»
Председатель ФХБ Геннадий Савилов направил ответное письмо главе ФХР Владиславу Третьяку, в котором пожелал сборной России побед на предстоящем чемпионате мира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)