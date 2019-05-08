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Савилов ответил Третьяку: «Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям ЧМ»

09.05.2019 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов направил ответное письмо главе ФХР Владиславу Третьяку, в котором пожелал сборной России побед на предстоящем чемпионате мира.

«Позравляю вас и всю вашу огромную хоккейную семью с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы были рядом все эти годы, искренне сопереживали и помогали друг другу, желали добра и счастья.

От всей души желаем вам праздничного настроения и побед в стартующем завтра в Словакии чемпионате мира. Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям и придадут новый мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта», – говорится в письме.

Напомним, что ранее президент ФХР Владислав Третьяк поздравил нашу национальную сборную с выходом в элитный дивизион чемпионата мира.

 
 
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов направил ответное письмо главе ФХР Владиславу Третьяку, в котором пожелал сборной России побед на предстоящем чемпионате мира.
 
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