Савилов ответил Третьяку: «Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям ЧМ»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов направил ответное письмо главе ФХР Владиславу Третьяку, в котором пожелал сборной России побед на предстоящем чемпионате мира.

«Позравляю вас и всю вашу огромную хоккейную семью с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы были рядом все эти годы, искренне сопереживали и помогали друг другу, желали добра и счастья.

От всей души желаем вам праздничного настроения и побед в стартующем завтра в Словакии чемпионате мира. Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям и придадут новый мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта», – говорится в письме.

Напомним, что ранее президент ФХР Владислав Третьяк поздравил нашу национальную сборную с выходом в элитный дивизион чемпионата мира.