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Владислав Третьяк: «Беларусь заняла заслуженное место в рядах сильнейших хоккейных сборных мира»
09.05.2019 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион.
«Сборная Республики Беларусь заняла заслуженное место в рядах сильнейших хоккейных сборных мира, что, уверены, благоприятно скажется на развитии и популяризации хоккея не только на национальном, но и на международном уровне, а также будет способствовать повышению уровня конкуренции на турнирах высшего дивизиона ИИХФ», – говорится в письме.
Напомним, что сборная Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе заняла второе место, это обеспечило национальной команде место среди лучших хоккейных дружин мира на соревнованиях в следующем году в Швейцарии.
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Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион.
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