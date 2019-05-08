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Владислав Третьяк: «Беларусь заняла заслуженное место в рядах сильнейших хоккейных сборных мира»

09.05.2019 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион.

«Сборная Республики Беларусь заняла заслуженное место в рядах сильнейших хоккейных сборных мира, что, уверены, благоприятно скажется на развитии и популяризации хоккея не только на национальном, но и на международном уровне, а также будет способствовать повышению уровня конкуренции на турнирах высшего дивизиона ИИХФ», – говорится в письме.

Напомним, что сборная Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе заняла второе место, это обеспечило национальной команде место среди лучших хоккейных дружин мира на соревнованиях в следующем году в Швейцарии.

Савилов ответил Третьяку: «Очень надеемся, что звездный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям ЧМ»

 
 
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Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион.
 
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