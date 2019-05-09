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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 6-е матчи. «Филадельфия» примет «Торонто», «Портленд» – «Денвер»
09.05.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут шестые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
«Филадельфия» примет на своей площадке «Торонто» (2-3). «Портленд» встретится дома с «Денвером» (2-3).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестые матчи
«Торонто» ведет в серии – 3-2
«Денвер» ведет в серии – 3-2
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Сегодня пройдут шестые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
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