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НБА. Плей-офф. 2-й раунд. 6-е матчи. «Филадельфия» примет «Торонто», «Портленд» – «Денвер»

09.05.2019 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут шестые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.

«Филадельфия» примет на своей площадке «Торонто» (2-3). «Портленд» встретится дома с «Денвером» (2-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестые матчи

Филадельфия – Торонто 112:101 (29:21, 29:22, 29:24, 25:34)
Дата проведения
10 мая, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

«Торонто» ведет в серии – 3-2

Портленд – Денвер 7:16 (1 четверть)
Дата проведения
10 мая, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

«Денвер» ведет в серии – 3-2

 

 
 
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Сегодня пройдут шестые матчи в двух сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
 
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