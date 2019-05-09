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На пути из Рима в Мир. «Пламя мира» прибудет в Кореличский район 21 мая

09.05.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На пути из Рима в Мир. «Пламя мира» прибудет в Кореличский район 21 мая

3 мая в Риме стартовала эстафета «Пламя мира», которая стала главным предвестником II Европейских игр – крупнейшего спортивного форума, который пройдет в Минске с 21 по 30 июня. В Гродно она прибудет на 15-й день большого путешествия – 18 мая. Это будет по-настоящему масштабное и зрелищное событие, программа которого уже прорабатывается.

На пути из Рима в Мир. «Пламя мира» прибудет в Кореличский район 21 мая

СТЕФАН БАТОРИЙ И 12 ФАКЕЛОНОСЦЕВ

Планируется, что встречать караван с символичным огнем будут не только многочисленные зрители и организаторы, но и знаковый для города исторический персонаж – Стефан Баторий.

По улочкам Гродно «Пламя мира» пронесут 12 факелоносцев. Как рассказали в отделе спорта и туризма горисполкома, среди них – знаменитые выходцы из Гродно, почетные граждане города, спортсмены, общественные деятели.

На пути из Рима в Мир. «Пламя мира» прибудет в Кореличский район 21 мая

«ЗАКОЛЬЦУЮТ» ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ ГРОДНО

Участники эстафеты начнут движение с площади Ленина в Гродно в 18.00: за один час они пробегут и проедут на велосипедах по центральным улицам областного центра.

Так, с центральной городской площади вдоль улицы Ожешко «Пламя мира» направится к корпусу ГрГУ имени Янки Купалы на улице Ленина, а в этой точке продолжит путь в руках факелоносца-велосипедиста. Далее по маршруту – улицы Буденного и Свердлова. Минуя водонапорные башни «Кася и Бася», эстафета продолжит путь по улице Парижской Коммуны. Возле областного драмтеатра велосипедистов сменят факелоносцы-пешеходы, которые пробегут до улицы Виленской. Здесь «Пламя мира» станет «пассажиром» автомобильного транспорта и прибудет в Коложский парк. После вернется к улице Октябрьской, а дальше уже беговой эстафетой по улице Советской – на главную сцену.

На пути из Рима в Мир. «Пламя мира» прибудет в Кореличский район 21 мая

ПРОДОЛЖИТ ПУТЬ ПО ОБЛАСТИ

Во второй день хранители огня доставят пламя на Августовский канал. Здесь символичный горящий факел не только побежит и поедет, но еще и поплывет: часть маршрута эстафеты пройдет по воде. Планируется также, что путешествовать по суше «Пламя мира» на Августовском канале будет в том числе в руках представителя популярного спортивного направления – скандинавской ходьбы.

Следующий остановочный пункт – агрогородок Вертелишки – центр одного из самых успешных сельхозпредприятий области СПК «Прогресс-Вертелишки».

На пути из Рима в Мир. «Пламя мира» прибудет в Кореличский район 21 мая

В колонне ретроавтомобилей караван эстафеты пройдет через Волковыск, где пламя поднимется на знаменитую Шведскую гору.

Символичным будет визит в Мирский замок. Факелоносцы посетят также Новогрудок, Березовку, Лиду. В заключительный день, 23 мая, «Пламя мира» прибудет в Залесье в музей-усадьбу М.-К. Огинского на Сморгонщине, где в честь яркого события пройдет бал. Финиширует эстафета на Гродненщине в агрогородке Гервяты, у стен архитектурной жемчужины Беларуси – Свято-Троицкого костела.

Екатерина МОТЕВИЧ

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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3 мая в Риме стартовала эстафета «Пламя мира», которая стала главным предвестником II Европейских игр – крупнейшего спортивного форума, который
 
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