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Чемпионат России. «Оренбург» примет «Урал», «Динамо» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» против «Рубина»
10.05.2019 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 28-м туре РПЛ «Динамо» примет «Ростов», «Локомотив» сыграет с «Рубином».
Завтра «Краснодар» проведет выездной матч с «Енисеем», «Ахмат» будет противостоять «Крыльям Советов».
В воскресенье пройдут матчи между «Спартаком» и «Уфой», «Зенитом» и ЦСКА.
Чемпионат России
28-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат России. «Оренбург» примет «Урал», «Динамо» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» против «Рубина»
В 28-м туре РПЛ «Динамо» примет «Ростов», «Локомотив» сыграет с «Рубином».
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