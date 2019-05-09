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Чемпионат России. «Оренбург» примет «Урал», «Динамо» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» против «Рубина»

10.05.2019 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 28-м туре РПЛ «Динамо» примет «Ростов», «Локомотив» сыграет с «Рубином». 

Завтра «Краснодар» проведет выездной матч с «Енисеем», «Ахмат» будет противостоять «Крыльям Советов». 

В воскресенье пройдут матчи между «Спартаком» и «Уфой», «Зенитом» и ЦСКА. 

Чемпионат России

28-й тур

Оренбург – Урал
Дата проведения
10 мая, 11.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Москва – Ростов
Дата проведения
10 мая, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – Арсенал Тула
Дата проведения
10 мая, 16.30, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Рубин
Дата проведения
10 мая, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Енисей – Краснодар
Дата проведения
11 мая, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Крылья Советов
Дата проведения
11 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Уфа
Дата проведения
12 мая, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
12 мая, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
Ссылка на источник 18
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В 28-м туре РПЛ «Динамо» примет «Ростов», «Локомотив» сыграет с «Рубином».
 
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