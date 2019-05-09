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Константин Кольцов о детском хоккее: «Проехав по городам Беларуси, еще раз понял, что не жалею, что сыновья не занимаются хоккеем»

10.05.2019 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Бреста» Константин Кольцов не жалеет, что его сыновья не занимаются хоккеем.

- Насколько я знаю, ваши сыновья не занимаются хоккеем. Не обидно ли вам? Наверное, любой хоккеист хотел бы, чтобы и его дети пошли по стопам отца.

– Я много играл в России и видел, как там работают с детьми. У мальчишек просто нет детства, они по шесть раз в неделю усердно занимаются на льду. Мне кажется, после таких тренировок просто отпадает желание заниматься хоккеем.

Считаю, что задача любого тренера сделать так, чтобы ребенок сам захотел тренироваться. Я не нашел такого специалиста, к которому мои дети ходили бы с удовольствием. Проехав по городам Беларуси, еще раз понял, что не жалею, что сыновья не занимаются хоккеем.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Бреста» Константин Кольцов не жалеет, что его сыновья не занимаются хоккеем.
 
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