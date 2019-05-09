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ЧМ-2019. Россия сыграет с Норвегией, США – со Словакией, Канада против Финляндии
10.05.2019 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Словакии стартует групповой этап чемпионат мира по хоккею.
Чемпионат мира
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В Словакии стартует групповой этап чемпионат мира по хоккею.
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