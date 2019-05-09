﻿ ЧМ-2019. Россия сыграет с Норвегией, США – со Словакией, Канада против Финляндии. 21.by
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ЧМ-2019. Россия сыграет с Норвегией, США – со Словакией, Канада против Финляндии

10.05.2019 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Словакии стартует групповой этап чемпионат мира по хоккею. 

Чемпионат мира

Группа А

Финляндия – Канада
Дата проведения
10 мая, 17.15, «Steel Aréna»
Онлайн матча Видео
США – Словакия
Дата проведения
10 мая, 21.15, «Steel Aréna»
Онлайн матча Видео

Группа В

Россия – Норвегия
Дата проведения
10 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
Онлайн матча Видео
Чехия – Швеция
Дата проведения
10 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица ЧМ-2019

Статистика ЧМ-2019

ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд

Скоро стартует Fantasy чемпионата мира по хоккею! Пора собирать команду

 
 
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В Словакии стартует групповой этап чемпионат мира по хоккею.
 
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