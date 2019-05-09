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Андрей Сидоренко: «Если доверят, то желание продолжать работать в сборной есть. На двух постах? Не знаю, надо посмотреть на стратегию «Динамо» вообще»
10.05.2019 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко высказал желание продолжить работу в национальной команде.
«Я пришел в «Динамо» с единой целью – подготовить хоккеистов, чтобы они знали мои требования, что я хочу видеть. Наигранные тройки уже были, я немного добавил, команда была готова, и меньше времени ушло на то, что пришлось решать по ходу. А в итоге видите, как получилось… травмы и в одночасье, задумка не получилась, тот состав не получилось повезти на турнир.
Если доверят, то желание продолжать работать есть. На двух постах? Не знаю, надо посмотреть на стратегию «Динамо» вообще», – сказал Сидоренко в программе «
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Андрей Сидоренко: «Если доверят, то желание продолжать работать в сборной есть. На двух постах? Не знаю, надо посмотреть на стратегию «Динамо» вообще»
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко высказал желание продолжить работу в национальной команде.
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