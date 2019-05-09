﻿ Андрей Сидоренко: «Если доверят, то желание продолжать работать в сборной есть. На двух постах? Не знаю, надо посмотреть на стратегию «Динамо» вообще». 21.by
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Андрей Сидоренко: «Если доверят, то желание продолжать работать в сборной есть. На двух постах? Не знаю, надо посмотреть на стратегию «Динамо» вообще»

10.05.2019 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко высказал желание продолжить работу в национальной команде.

«Я пришел в «Динамо» с единой целью – подготовить хоккеистов, чтобы они знали мои требования, что я хочу видеть. Наигранные тройки уже были, я немного добавил, команда была готова, и меньше времени ушло на то, что пришлось решать по ходу. А в итоге видите, как получилось… травмы и в одночасье, задумка не получилась, тот состав не получилось повезти на турнир.

Если доверят, то желание продолжать работать есть. На двух постах? Не знаю, надо посмотреть на стратегию «Динамо» вообще», – сказал Сидоренко в программе «Овертайм».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко высказал желание продолжить работу в национальной команде.
 
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