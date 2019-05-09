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Французский полусредний Аккамбрe перешел в БГК
10.05.2019 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БГК имени Мешкова подписал контракт с известным французским гандболистом Вильямом Аккамбре. Срок соглашения рассчитан на один сезон, сообщает
Игрок выступал за французские клубы: «Мужен», «Монпелье» и ПСЖ. Всего в высшем французском дивизионе гандболист провел 196 матчей и забросил 665 мячей. В сезоне 2010-2011 правый полусредний был признан лучшим игроком французской Лиги.
В 2017 году подписал контракт с венгерским «Веспремом». С октября 2018 года играл в аренде в составе словенского «Целе». В этом сезоне Лиги чемпионов забросил за клуб 32 мяча.
Добавим, что Аккамбре в составе сборной Франции побеждал на всех топ-турнирах: Олимпийских играх (2012), чемпионатах мира (2011, 2015, 2017) и Европы (2014). Гандболист был удостоен высшей государственной награды Франции (Ордена Почетного легиона).
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БГК имени Мешкова подписал контракт с известным французским гандболистом Вильямом Аккамбре.
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