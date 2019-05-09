ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Французский полусредний Аккамбрe перешел в БГК

10.05.2019 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

БГК имени Мешкова подписал контракт с известным французским гандболистом Вильямом Аккамбре. Срок соглашения рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок выступал за французские клубы: «Мужен», «Монпелье» и ПСЖ. Всего в высшем французском дивизионе гандболист провел 196 матчей и забросил 665 мячей. В сезоне 2010-2011 правый полусредний был признан лучшим игроком французской Лиги. 

В 2017 году подписал контракт с венгерским  «Веспремом». С октября 2018 года играл в аренде в составе  словенского «Целе». В этом сезоне Лиги чемпионов забросил за клуб 32 мяча.

Добавим, что Аккамбре в составе сборной Франции побеждал на всех топ-турнирах: Олимпийских играх (2012), чемпионатах мира (2011, 2015, 2017) и Европы (2014). Гандболист был удостоен высшей государственной награды Франции (Ордена Почетного легиона).

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БГК имени Мешкова подписал контракт с известным французским гандболистом Вильямом Аккамбре.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гришкевич перешла в итальянскую «Монцу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика