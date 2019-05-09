Французский полусредний Аккамбрe перешел в БГК

Источник материала: Tribuna.com

БГК имени Мешкова подписал контракт с известным французским гандболистом Вильямом Аккамбре. Срок соглашения рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба .

Игрок выступал за французские клубы: «Мужен», «Монпелье» и ПСЖ. Всего в высшем французском дивизионе гандболист провел 196 матчей и забросил 665 мячей. В сезоне 2010-2011 правый полусредний был признан лучшим игроком французской Лиги.

В 2017 году подписал контракт с венгерским «Веспремом». С октября 2018 года играл в аренде в составе словенского «Целе». В этом сезоне Лиги чемпионов забросил за клуб 32 мяча.

Добавим, что Аккамбре в составе сборной Франции побеждал на всех топ-турнирах: Олимпийских играх (2012), чемпионатах мира (2011, 2015, 2017) и Европы (2014). Гандболист был удостоен высшей государственной награды Франции (Ордена Почетного легиона).