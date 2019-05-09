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Гришкевич перешла в итальянскую «Монцу»
10.05.2019 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Волейболистка сборной Беларуси Анна Гришкевич подписала контракт с клубом «Монца» — полуфиналистом нынешнего итальянского чемпионата и победителем европейского Кубка вызова.
У Гришкевич был действующий контракт с «Минчанкой», однако он был расторгнут.
Ранее сообщалось, что волейболистка по
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Волейболистка сборной Беларуси Анна Гришкевич подписала контракт с клубом «Монца» — полуфиналистом нынешнего итальянского чемпионата и победителем...
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