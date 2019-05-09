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Гришкевич перешла в итальянскую «Монцу»

10.05.2019 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Волейболистка сборной Беларуси Анна Гришкевич подписала контракт с клубом «Монца» — полуфиналистом нынешнего итальянского чемпионата и победителем европейского Кубка вызова.

У Гришкевич был действующий контракт с «Минчанкой», однако он был расторгнут.

Ранее сообщалось, что волейболистка по состоянию здоровья может закончить карьеру, но врачи разрешили Гришкевич продолжить выступления.

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Волейболистка сборной Беларуси Анна Гришкевич подписала контракт с клубом «Монца» — полуфиналистом нынешнего итальянского чемпионата и победителем...
 
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