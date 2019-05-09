Гришкевич перешла в итальянскую «Монцу»

Источник материала: Tribuna.com

Волейболистка сборной Беларуси Анна Гришкевич подписала контракт с клубом «Монца» — полуфиналистом нынешнего итальянского чемпионата и победителем европейского Кубка вызова.

У Гришкевич был действующий контракт с «Минчанкой», однако он был расторгнут.

Ранее сообщалось, что волейболистка по состоянию здоровья может закончить карьеру, но врачи разрешили Гришкевич продолжить выступления.

Владислав Давыскиба: «Играть в одном городе или хотя бы в одной стране с Аней было бы здорово»

«С организмом происходило что-то страшное». У одной из самых топовых волейболисток Беларуси проблемы