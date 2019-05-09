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Суарес пропустит остаток сезона после операции на мениске
10.05.2019 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны»
У уругвайца проблемы с мениском правого колена, поэтому ему потребовалась артроскопия.
Восстановление займет от четырех до шести недель. Таким образом, Суарес пропустит остаток сезона. Его статистику можно изучить
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес был прооперирован в связи с травмой.
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