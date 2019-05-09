Суарес пропустит остаток сезона после операции на мениске

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» был прооперирован в связи с травмой.

У уругвайца проблемы с мениском правого колена, поэтому ему потребовалась артроскопия.

Восстановление займет от четырех до шести недель. Таким образом, Суарес пропустит остаток сезона. Его статистику можно изучить здесь .