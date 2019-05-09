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Переход де Лигта в «Барселону» затягивается, потому что Райола требует 14 млн евро комиссионных
10.05.2019 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Переход капитана
По данным Marca, это связано с агентом игрока
«Аякс» не хочет терять такую долю от компенсации за футболиста. Амстердамцы согласовали ее с «Барселоной» – около 70 миллионов евро. Каталонцы тоже не хотят нести дополнительные расходы.
Райола рассчитывает, что другой клуб предложит «Аяксу» большую сумму, при которой они могли бы согласиться на его требования. Амстердамский клуб хочет побыстрее определиться с будущим де Лигта, чтобы вложить деньги в трансферы.
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Переход капитана «Аякса» Маттейса де Лигта в «Барселону» затягивается.
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