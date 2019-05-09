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Глеб подписал двухлетний спонсорский контракт с букмекерской конторой FavBet
10.05.2019 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб подписал двухлетний спонсорский контракт с букмекерской конторой FavBet.
Это событие прокомментировал маркетинг-директор компании FavBet Ник Руденко.
«Для нас сотрудничество с Александром Глебом – важный шаг, поскольку перед FavBet в Беларуси стоят амбициозные задачи. Уверен, такой союз позволит нам добиться высоких результатов в коммуникации с клиентами компании. Работа с амбассадорами – всегда вызов для любого бренда, важно органично имплементировать образ героя в стратегию компании. Первые тесты рекламной кампании показывают, что мы на верном пути», – сказал Руденко.
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб подписал двухлетний спонсорский контракт с букмекерской конторой FavBet.
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