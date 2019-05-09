Президент УЕФА Чеферин встретился с Базановым и Вергейчиком

Источник материала: Tribuna.com

7 мая состоялся визит председателя Владимира Базанова АБФФ и первого заместителя председателя Юрия Вергейчика в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где у них прошла встреча с президентом УЕФА Александром Чефериным.

Итоги встречи подвела пресс-служба АБФФ.

«На личной встрече с Президентом УЕФА обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшей стратегии развития футбола в рамках деятельности федерации, взаимодействия ассоциации с УЕФА, общие вопросы текущего положения футбола в Европе и в мире. Президент УЕФА выразил полное одобрение проектам, связанным со строительством футбольных полей в регионах, чтобы сделать футбол доступным для всех и способствовать развитию детско-юношеского футбола в стране.

Также были затронуты вопросы представительства федерации в Комитетах УЕФА. Стратегические направления развития АБФФ и позиция руководства совпадают со стратегическими приоритетами развития УЕФА, одним из которых является развитие женского футбола и женского представительства в футболе.

В делегацию АБФФ входила и женщина, заместитель директора международно-правового департамента Светлана Гринкевич. Кандидатура Светланы Яковлевны по представительству в Комитете УЕФА по женскому футболу была утверждена на заседании Исполнительного комитета АБФФ. По инициативе Юрия Вергейчика в ноябре 2018 года она принимала участие в программе ФИФА и УЕФА по женскому лидерству в футболе.

Также на встрече Президент УЕФА с удовольствием принял приглашение Председателя АБФФ посетить Беларусь. Он приедет с отдельным рабочим визитом, не приуроченным под мероприятие или соревнование, чтобы было больше возможностей и времени для организации необходимых встреч и посещения интересующих объектов. Точные даты визита будут уточнены в течение ближайших недель.

Президент УЕФА Александр Чеферин остался очень доволен состоявшейся встречей, а также выразил свое пожелание продолжать дальнейшее плодотворное сотрудничество», – написано в сообщении.

Юрий Вергейчик: «Футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать»

Юрий Вергейчик: «Высказывание о женском футболе? Попросил при монтаже этот фрагмент убрать»





Фото: Сайт АБФФ