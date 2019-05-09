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Брестское «Динамо» решило продавать билеты на места около стадиона

10.05.2019 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» решило продавать билеты на места около стадиона со стороны улицы Гоголя, откуда ранее люди следили за матчами клуба бесплатно.

Теперь это место стало непригодным для просмотра домашних игр, так как обзор перекрыт баннерами.

Билеты будут стоить 5 рублей, а количество мест ограничено.

Владельца такого квитка ждет сюрприз от клуба, сообщает сайт «Динамо» Брест.

Добавим, что иногда количество подглядывающих достигало 300 человек.

Брестское «Динамо» решило продавать билеты на места около стадиона

Фото: TUT. BY

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» решило продавать билеты на места около стадиона со стороны улицы Гоголя, откуда ранее люди следили за матчами клуба бесплатно.
 
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