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ЧМ-2019. ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар и отменила буллиты в финале

10.05.2019 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ИИХФ внесла изменения в формат плей-офф ЧМ-2019.

Поправки в спортивный регламент должны утвердить на ежегодном конгрессе организации в 2019 году. 

Отмечается, что изменения вступят в силу в следующем сезоне, однако представители сборных согласились применить новый формат уже на ЧМ-2019.

Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга по итогам группового раунда с учетом следующих показателей: положение команды в группе, количество очков, разница шайб, количество забитых голов и рейтинг сборной.

Команда с наивысшим рейтингом на основе данных показателей сыграет против сборной с худшим результатом.

Кроме того, отменены буллиты в финальном матче. Если победитель турнира не будет определен в основное время, игра продолжится в формате три на три до первой заброшенной шайбы. Каждый овертайм будет длиться 20 минут.

ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд

ЧМ-2019. Все овертаймы будут в формате 3 на 3, в финале не предусмотрены буллиты

 
 
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